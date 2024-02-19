Ведомство проводит мероприятия, которые защитят права пассажиров. Если они нарушены, то можно жаловаться.
В Омской транспортной прокуратуре отреагировали на многочасовую задержку рейса Омск – Москва. Ведомство сообщило о проведении надзорных мероприятий, которые направлены на защиту пассажиров.
– Омская транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг. В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону +7 (913) 921-70-00, – пояснили в Омской транспортной прокуратуре.
Напомним, задержка рейса СУ1639 в Москву произошла сегодня. Самолет должен был отправиться в аэропорт Шереметьево еще в 8:05, но отправка была отложена. Согласно данным онлайн-табло Омского аэропорта, вылет запланирован на 18:00. Продлена и регистрация на рейс – она завершится в 17:20.