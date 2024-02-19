При этом другие самолеты, летящие в Москву утром, также были задержаны, но ненадолго.

При этом другие самолеты, летящие в Москву утром, также были задержаны, но ненадолго.

Сегодня в Омском аэропорту произошла задержка рейса в Москву. Согласно онлайн-табло, самолет «Аэрофлота» должен был вылететь сегодня в 08:05, однако рейс задержали до 17:30. При этом регистрация пассажиров уже завершилась.

Интересно, что рейс «Аэрофлота» из Москвы в Омск прилетел, а вот обратно самолет по какой-то причине не вылетел.

Другие самолеты, летящие в Москву утром, также были задержаны, но ненадолго. Так, на 20 минут позже отправился самолет «Аэрофлота», на 25 минут задержалось воздушное судно «Уральских авиалиний» и на 50 минут – S7.