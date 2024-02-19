Их аналоги предлагают ввести как элемент школьной формы. Хотя ее введение пока тоже дискуссионный вопрос.

Их аналоги предлагают ввести как элемент школьной формы. Хотя ее введение пока тоже дискуссионный вопрос.

В России предложили вернуть аналог пионерского галстука для школьников. Такую инициативу выдвинул председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Ветров в своем письме на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова просит «оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом», сообщает RT.

При этом он признает, что даже введение единой школьной формы в России пока под вопросом.

– Стоит признать, что возвращение единой общероссийской школьной униформы все еще остается вопросом дискуссионным: у этой инициативы есть как сторонники, так и противники в среде родительского и даже педагогического сообщества, – цитирует Ветрова издание.

По мнению автора инициативы, такой галстук будет символизировать стремление школьника к знаниям и верность Родине.

Ранее тот же Ветров предлагал вместо Дня святого Валентина учредить 14 февраля Праздник дружбы и товарищества.