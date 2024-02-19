Омск-Информ
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·Общество

Они будут зарабатывать в среднем по 80 тыс. рублей в месяц.
В омской «Тепловой компании» на 25 % увеличили заплату электрогазосварщиков. В среднем теперь они будут зарабатывать около 80 тыс. рублей.
– Сварщики заняты интенсивным и напряженным трудом, и текущая зима в очередной раз показала значимость этих специалистов для городской системы ЖКХ. Будем и дальше следовать курсу на улучшение материальных и технических условий для сотрудников АО ТК, – отметил мэр Сергей Шелест.
Ранее зарплаты решили повысить рабочим, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом тепловых сетей. Их доходы должны были вырасти на 10 %.
·Общество

Они будут зарабатывать в среднем по 80 тыс. рублей в месяц.
В омской «Тепловой компании» на 25 % увеличили заплату электрогазосварщиков. В среднем теперь они будут зарабатывать около 80 тыс. рублей.
– Сварщики заняты интенсивным и напряженным трудом, и текущая зима в очередной раз показала значимость этих специалистов для городской системы ЖКХ. Будем и дальше следовать курсу на улучшение материальных и технических условий для сотрудников АО ТК, – отметил мэр Сергей Шелест.
Ранее зарплаты решили повысить рабочим, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом тепловых сетей. Их доходы должны были вырасти на 10 %.