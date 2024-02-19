Бывший главный тренер «Амура» высказался о возможном противостоянии в первом раунде плей-офф своей бывшей команды и «Авангарда».

Бывший главный тренер «Амура» высказался о возможном противостоянии в первом раунде плей-офф своей бывшей команды и «Авангарда».

Олимпийский чемпион по хоккею 1988 года Сергей Светлов развеял сомнения по поводу того, что лидеры Восточной конференции КХЛ не хотят выходить в плей-офф на хабаровский «Амур» из-за долгих перелетов. Отметим, что Светлов сам на протяжении двух сезонов работал с «Амуром» в качестве главного тренера.

– Сомневаюсь, что лидеры «Востока» будут уходить от турне в Хабаровск. Да, у «Амура» сейчас горячая серия, но Омск и Магнитогорск – фавориты конференции, команды с мощным игровым потенциалом, которым нет смысла оглядываться на любого соперника, – приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru. – Намного тяжелее летать на Дальний Восток из западных часовых поясов. А для Омска с «Магниткой» это все-таки не самая большая нагрузка. Так что никаких топтаний на месте в таблице не ждите.

Также известный хоккеист и тренер заявил, что именно «Авангард» больше всех заслуживает первого места на «Востоке».

– На мой взгляд, по ходу чемпионата «Авангард» во всех своих линиях провел самую большую работу на «Востоке». Еще весной у Омска было много дыр в составе, но команде удалось провести точечные усиления и укрепиться, – заявил Светлов, отметив нескольких хоккеистов омской команды, которые прогрессируют по ходу сезона.

Ранее капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов в комментарии «Омск-информу» также заявлял, что в возможном попадании на «Амур» в первом раунде нет ничего страшного.