Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Она проведет автограф-сессию перед матчем «Авангарда».
Следующий домашний матч «Авангарда» посетит блогер Аня Покров. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
– YouTube, TikTok и музыкальные чарты она уже покорила, ведь на Аню подписано больше 20 млн человек, а теперь хочет встретиться с самыми гостеприимными болельщиками Лиги – с вами, конечно же, – отметили в «Авангарде».
Блогер проведет автограф-сессию в ЭКСПО на «G-Drive Арене» 20 февраля перед матчем «Авангард» – «Автомобилист».
Отметим, что на следующий день после приезда Ани Покров в Омск прибудет еще один блогер – Егор Шип. Он примет участие в челлендже «Хоккейный кальмар», в котором также будут задействованы хоккеисты «Авангарда».
·Культура/Афиша

Она проведет автограф-сессию перед матчем «Авангарда».
Следующий домашний матч «Авангарда» посетит блогер Аня Покров. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
– YouTube, TikTok и музыкальные чарты она уже покорила, ведь на Аню подписано больше 20 млн человек, а теперь хочет встретиться с самыми гостеприимными болельщиками Лиги – с вами, конечно же, – отметили в «Авангарде».
Блогер проведет автограф-сессию в ЭКСПО на «G-Drive Арене» 20 февраля перед матчем «Авангард» – «Автомобилист».
Отметим, что на следующий день после приезда Ани Покров в Омск прибудет еще один блогер – Егор Шип. Он примет участие в челлендже «Хоккейный кальмар», в котором также будут задействованы хоккеисты «Авангарда».