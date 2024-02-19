Мэр Омска не сомневается в компетенции новой руководительницы депобра и желает ей успехов на этой должности.

Мэр Омска не сомневается в компетенции новой руководительницы депобра и желает ей успехов на этой должности.

Сегодня подтвердилась информация о назначении на пост главы городского департамента образования Ларисы Крючковой. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест, лестно охарактеризовав нового директора департамента.

– Человек с большим опытом работы в отрасли, обладающий широким спектром профессиональных компетенций. Желаю Лариса Викторовне успехов на ответственном поприще. Уверен, коллеги поддержат нового руководителя и помогут в решении поставленных задач, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

С 2021 года Лариса Крючкова является первым заместителем директора департамента образования. До сегодняшнего назначения была исполняющим обязанности главы депобра после ухода в отставку Ильдара Бикмаева.