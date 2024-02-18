Омск-Информ
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·Общество

Животных заметили на Ватутина и сняли на видео.
Жители Левобережья Омска пожаловались в соцсетях на агрессивных бездомных собак. Псы обитают около дома № 7в на улице Ватутина.
– На Ватутина, 7в, стая бродячих собак держит в страхе местных жителей, – сообщается в посте.
В мэрии напомнили, что оставить заявку на отлов агрессивных животных можно по телефону 78-78-78. С этой целью также можно обращаться в управляющую компанию или КТОС по месту жительства.
·Общество

Животных заметили на Ватутина и сняли на видео.
Жители Левобережья Омска пожаловались в соцсетях на агрессивных бездомных собак. Псы обитают около дома № 7в на улице Ватутина.
– На Ватутина, 7в, стая бродячих собак держит в страхе местных жителей, – сообщается в посте.
В мэрии напомнили, что оставить заявку на отлов агрессивных животных можно по телефону 78-78-78. С этой целью также можно обращаться в управляющую компанию или КТОС по месту жительства.