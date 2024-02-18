Омск-Информ
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·Общество

В субботу без газоснабжения остались два многоквартирных дома.
Жители домов № 89 к.2 и 89 к.3 по улице Мельничной пожаловались, что им отключили газ. Это произошло вчера. И не все жильцы оказались готовы.
— Сказали, подачи газа не будет до понедельника. Уважаемые руководители газовой службы, уважаемые руководители администрации города Омска, подскажите, как жить людям? Как готовить пишу? Это ведь издевательство, — отметила Галина Лебединская.
Обслуживает «Областная газовая компания». С чем связано отключение, с профилактическими работами или аварией, не сообщается.
·Общество

В субботу без газоснабжения остались два многоквартирных дома.
Жители домов № 89 к.2 и 89 к.3 по улице Мельничной пожаловались, что им отключили газ. Это произошло вчера. И не все жильцы оказались готовы.
— Сказали, подачи газа не будет до понедельника. Уважаемые руководители газовой службы, уважаемые руководители администрации города Омска, подскажите, как жить людям? Как готовить пишу? Это ведь издевательство, — отметила Галина Лебединская.
Обслуживает «Областная газовая компания». С чем связано отключение, с профилактическими работами или аварией, не сообщается.