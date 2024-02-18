Омск-Информ
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·Общество

Потоки солнечного ветра приведут к возмущению магнитосферы Земли уже весной.
В марте в Омске снова ожидаются магнитные бури. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возмущение геомагнитного поля достигнет уровня G1 10-12 марта.
Уровень G1 означает слабую магнитную бурю. Она не оказывает особого влияния на электросети и работу электронных приборов, но метеозависимые люди могут испытывать в этот день недомогания.
Отметим, что в последний раз геомагнитную бурю омичи могли ощутить на себе в минувший понедельник.
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·Общество

Потоки солнечного ветра приведут к возмущению магнитосферы Земли уже весной.
В марте в Омске снова ожидаются магнитные бури. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возмущение геомагнитного поля достигнет уровня G1 10-12 марта.
Уровень G1 означает слабую магнитную бурю. Она не оказывает особого влияния на электросети и работу электронных приборов, но метеозависимые люди могут испытывать в этот день недомогания.
Отметим, что в последний раз геомагнитную бурю омичи могли ощутить на себе в минувший понедельник.
1093