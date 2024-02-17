Омск-Информ
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·Спорт

После трех заброшенных сегодня шайб «Магнитке» их общее количество за чемпионат перевалило у «ястребов» за две сотни.

Сегодня после победы над магнитогорским «Металлургом» «Авангард» оказался восьмым в истории клубом КХЛ, которому покорился рубеж в 200 заброшенных шайб. Прямо сейчас их у «ястребов» 202.

Помимо «Авангарда» такой результативностью сумели блеснуть ярославский «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Металлург», ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА.

·Спорт

После трех заброшенных сегодня шайб «Магнитке» их общее количество за чемпионат перевалило у «ястребов» за две сотни.

Сегодня после победы над магнитогорским «Металлургом» «Авангард» оказался восьмым в истории клубом КХЛ, которому покорился рубеж в 200 заброшенных шайб. Прямо сейчас их у «ястребов» 202.

Помимо «Авангарда» такой результативностью сумели блеснуть ярославский «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Металлург», ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА.