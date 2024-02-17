Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина попался на распространенную уловку с «безопасным счетом», и большие деньги достались мошенникам.

Житель Кировского округа обратился в полицию. Неизвестные украли у него крупную сумму денег.

– По его словам, мошенники представились сотрудниками ФСБ и сообщили, что для сохранности сбережений необходимо перевести денежные средства на якобы безопасный счет. Сумма ущерба составила 583 000 рублей, – сообщает УМВД России по Омской области.

В полиции сделали нужные запросы в банки и сотовые компании. Преступников ищут.

Сегодня также сообщалось о попытке 85-летнего пенсионера перечислить неизвестным злоумышленника около 400 тыс. рублей. Этот случай удалось предотвратить.

·Происшествия

Мужчина попался на распространенную уловку с «безопасным счетом», и большие деньги достались мошенникам.

Житель Кировского округа обратился в полицию. Неизвестные украли у него крупную сумму денег.

– По его словам, мошенники представились сотрудниками ФСБ и сообщили, что для сохранности сбережений необходимо перевести денежные средства на якобы безопасный счет. Сумма ущерба составила 583 000 рублей, – сообщает УМВД России по Омской области.

В полиции сделали нужные запросы в банки и сотовые компании. Преступников ищут.

Сегодня также сообщалось о попытке 85-летнего пенсионера перечислить неизвестным злоумышленника около 400 тыс. рублей. Этот случай удалось предотвратить.