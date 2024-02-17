С большим трудом стражам порядка удалось убедить немолодого мужчину, что в его деньгах нуждались преступники, а не родственники.

С большим трудом стражам порядка удалось убедить немолодого мужчину, что в его деньгах нуждались преступники, а не родственники.

К охранникам торгового комплекса обратился за помощью 85-летний пенсионер. Ему нужно было с помощью банкомата перевести деньги сыну или внуку – внятно он объяснить не мог и сильно волновался. Это сотрудникам ЧОПа показалось подозрительным, и они вызвали полицию.

– Прибывший на место участковый уполномоченный полиции выяснил, что днем пенсионеру позвонил мужчина, который представился работником банка. Злоумышленник смог убедить омича, что неизвестные пытаются завладеть его сбережениями и даже создали счет-двойник. Для спасения денег необходимо срочно снять все сбережения и перевести на безопасный счет, – рассказали в УМВД России по Омской области.

Мошенники оказались настолько любезными, что даже вызвали взволнованному пенсионеру такси, на котором он привез в торговый комплекс снятые с накопительного счета 380 тыс. рублей. И лишь бдительность охранников помогла предотвратить преступление.

Полицейские возбудили уголовное дело и провели с немолодым мужчиной профилактическую беседу. Она затянулась надолго – пенсионер еще несколько часов был уверен, что поступал правильно. Правоохранителям все же удалось объяснить, что безопасных счетов не существует, также ему показали, как работают разные способы мошенничества. Это возымело эффект, и пожилой человек, едва не лишившийся денег, пообещал больше с мошенниками не контактировать.