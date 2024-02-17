Трагедия произошла на прошлой неделе. Злата Маскаева пыталась увести с железнодорожных путей своего питомца и оба попали под электричку.

Трагедия произошла на прошлой неделе. Злата Маскаева пыталась увести с железнодорожных путей своего питомца и оба попали под электричку.

На прошлой неделе сообщалось о гибели 23-летней омички Златы Маскаевой. Чудовищная по своей нелепости трагедия произошла 8 февраля. На железнодорожной станции Ростокино, когда девушка с мужем шли на поезд, неожиданно сорвался с поводка их кокер-спаниель Джек и бросился на пути. Злата побежала за ним, пытаясь спасти от гибели, и оба попали под электропоезд.

Злата Маскаева закончила Омскую академию МВД, после чего они с супругом переехали в Москву, там девушка начала учебу в институте инженеров транспорта. Вместе с мужем Никитой они регулярно спасали животных. Например, далматинца Анабель (на фото). Джек появился в семье в 2022 года.

Злату Маскаеву кремировали в Москве. Ее верного друга Джека, которого она не бросила даже под угрозой смертельной опасности, кремировали вместе с ней.