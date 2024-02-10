Домашний любимец, кокер-спаниель, сорвался с поводка. Хозяйка побежала за собакой, и обоих сбила электричка.

Домашний любимец, кокер-спаниель, сорвался с поводка. Хозяйка побежала за собакой, и обоих сбила электричка.

Вчера вечером, 9 февраля, стало известно о гибели 23-летней омички в Москве. Трагедия случилась 8 февраля на станции Ростокино. 23-летняя студентка института инженеров транспорта Злата Маскаева вместе с мужем Никитой шла на поезд. Неожиданно кокер-спаниель Джек сорвался с поводка и пролез в дыру в заборе, оказавшись на путях. Девушка бросилась за собакой, а затем обоих сбила электричка. От полученных травм Злата и Джек скончались на месте.

О Злате Маскаевой известно, что училась в омской академии МВД, но затем уехала с мужем в Москву, где поступила в институт инженеров транспорта. Вместе с супругом они регулярно спасали животных. Так, ребята забрали домой далматинца Анабель (на фото). Прежние хозяева выбросили животное на помойку. Джек появился в семье в декабре 2022 года.