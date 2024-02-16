По словам председателя комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина, Омская область – замечательный край, а сами жители очень хорошие люди.

По словам председателя комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина, Омская область – замечательный край, а сами жители очень хорошие люди.

Сегодня, 16 февраля, в Омск приехал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Вместе с губернатором Виталием Хоценко он обсудил реализацию нацпроекта «Экология» и программы, направленные на улучшение экологической ситуации в регионе. Кроме того, Кобылкин посетил завод «Омский каучук».

– Мы посмотрели сегодня, как живет Омская область. Край замечательный. Люди очень хорошие. Промышленность занимает огромный пласт экономики региона. Меня радует, что здесь очень профессиональная команда работает. Все, что нужно от нас, – законодательно доработать инициативу, помочь в этом направлении – мы все это сделаем, – заявил Кобылкин.

Хоценко добавил, что работы по улучшению экологической ситуации в регионе будут продолжаться.