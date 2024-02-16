Сотрудники думского комитета по экологии находятся в регионе с рабочим визитом и посетят ряд производственных предприятий.

Сотрудники думского комитета по экологии находятся в регионе с рабочим визитом и уже посетили завод «Омский каучук».

В Омск приехала делегация комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды во главе с ее председателем Дмитрием Кобылкиным. Гости побывают на крупных промышленных предприятиях, которые модернизируют свое производство и устанавливают газоочистное оборудование, чтобы снизить выбросы в атмосферу.

Одним из них стал завод «Омский каучук», входящий в группу компаний «Титан». Руководители предприятия рассказали, как реализуются природоохранные мероприятия. Сотрудники думского комитета осмотрели производственную площадку предприятия, а также полигон промышленных отходов.

Какую-то часть мероприятий по снижению выбросов предприятие уже выполнило, а другие еще реализует.

К примеру, рекультивировать полигон «Омский каучук» начал в 2022 году, получив положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. При проведении рекультивации специалисты используют экологически обоснованные технические решения по конструкции и материалам экранов рабочей карты, по использованию машин и механизмов в соответствии с ГОСТ.

– Мы строго контролируем уровень выбросов в атмосферу в зоне нашей ответственности, регулярно публикуем данные о состоянии воздуха в районе нашего предприятия. Программа по перевооружению действующих производств носит комплексный характер и нацелена на внедрение лучших современных технологий и оборудования. В результате за последние 5 лет снижение совокупного объема выбросов составило 2,7 тыс. т/год, – рассказывает генеральный директор ГК «Титан» Ольга Тарасенко.

Рекультивация полигона проходит в два этапа: технический, включающий в себя ликвидацию, планировку отвала и укладку многофункционального покрытия, а также биологический, направленный на восстановление земель и высадку деревьев.

На площадке установлены ограждения, осушены карты жидких отходов, выполнены работы по разборке железобетонных конструкций и планировке карты твердых отходов, уложена геомембрана, осуществлена отсыпка защитного слоя песка. Все работы планируется завершить в 2026 году. Общий объем инвестиций в проект составит более 220 млн рублей.

– На предприятии разработан план мероприятий, который позволит снизить выбросы более чем на 260 тонн в год. На эти цели ГК «Титан» направляет свыше 1 млрд рублей, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Омский каучук» планомерно реализует программу модернизации производств, направленную на снижение нагрузки на окружающую среду. В целом с 2018 по 2023 год ГК «Титан» инвестировала в природоохранные мероприятия около 9 млрд рублей, что позволило модернизировать производственные мощности.

Среди ключевых мероприятий – реконструкция в 2019 году производства фенола и ацетона с применением современных технологий. Это позволило почти в два раза снизить выбросы фенола. В том же году предприятие завершило техническое перевооружение аммиачной холодильной установки, в результате фактические объемы выброса аммиака снизились в 2,5 раза. В 2021 году ГК «Титан» запустила после реконструкции производство изопропилбензола. Согласно заключению органа государственного экологического надзора, современная установка полностью соответствует экологическим требованиям и позволила снизить выбросы на 87 %.

На предприятии также завершили монтаж модульного аппарата для очистки воздуха «Ятаган» российского производства. Также частично модернизированы печи, планируется строительство трубопровода бензола. Делается это согласно плану мероприятий по снижению выбросов в атмосферу, направленных на достижение целей федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».