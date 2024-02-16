По словам Дмитрия Пескова, сейчас всеми проверками занимается УФСИН, а причину смерти выясняют медики.

По словам Дмитрия Пескова, сейчас всеми проверками занимается УФСИН, а причину смерти выясняют медики.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал смерть российского политического и общественного деятеля Алексея Навального*. По его словам, сейчас причину смерти Навального выясняют медики.

– Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее. Я не знаю, оторвался ли тромб, должны медики смотреть, – заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Кроме того, Песков добавил, что президент уже знает о случившемся.

Навальный умер сегодня, 16 февраля, несколько часов назад в колонии № 3 поселка Харп в ЯНАО. Политик потерял сознание. Врачи пытались его спасти, но сделать это не удалось. У оппозиционера мог оторваться тромб.

– *внесен в список экстремистов и террористов в РФ.