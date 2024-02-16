Омск-Информ
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·Общество

В регион вторгся воздух из Арктики, а также наблюдается рост атмосферного давления.
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, почему в Омской области снова наступили морозы. Причинами на этот раз стали рост атмосферного давления и вторжение холодного арктического воздуха.
Ранее омичей предупредили о наступлении аномально холодной погоды. До 19 февраля среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10 и более градусов.
Напомним, сегодня ночью в регионе ожидается –24...–34 градуса. Днем в субботу немного потеплеет до –19...–24. В ночь на воскресенье синоптики обещают –28...–33 градуса, а местами может похолодать до –38. Днем будет –16...–26.
·Общество

В регион вторгся воздух из Арктики, а также наблюдается рост атмосферного давления.
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, почему в Омской области снова наступили морозы. Причинами на этот раз стали рост атмосферного давления и вторжение холодного арктического воздуха.
Ранее омичей предупредили о наступлении аномально холодной погоды. До 19 февраля среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10 и более градусов.
Напомним, сегодня ночью в регионе ожидается –24...–34 градуса. Днем в субботу немного потеплеет до –19...–24. В ночь на воскресенье синоптики обещают –28...–33 градуса, а местами может похолодать до –38. Днем будет –16...–26.