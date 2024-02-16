Необычное хобби даже помогло Михаилу Засорину победить смертельное заболевание. Всего за 20 лет специалист отремонтировал 20 раритетных машин.

Необычное хобби даже помогло Михаилу Засорину победить смертельное заболевание. Всего за 20 лет специалист отремонтировал 20 раритетных машин.

Реставратор Михаил Засорин известный человек в Омске. За 20 лет 73-летний инженер-механик отремонтировал 20 ретро-автомобилей, 9 их них он продал, а 11 находятся в его частной коллекции. В основном, это довоенные машины, собранные буквально по винтику. Недавно мастер вновь всех удивил: привел в порядок трофейный немецкий «Опель Капитан» 1939 года и выставил его на продажу за 950 тыс. рублей.

«Волга» от вице-президента «ОШИ»

Обозреватель «Омск-информа» побывал в гостях у реставратора. Рабочий «кабинет» находится у Михаила Засорина в гаражном кооперативе в 17-м Военном городке. В мастерской царит творческий беспорядок: повсюду провода, запчасти, микросхемы. Но Засорин говорит, что все на своих местах: так, как ему нужно. Всего реставратор выкупил 13 гаражей для своих ретромобилей.

Мастер поделился, что начал реставрировать раритетные машины в 2003 году, когда купил «Волгу». Кадровый военный, служивший в Африке, полковник, инженер-механик решил освоить трудозатратное хобби спонтанно, как он шутит, «за рюмкой чая».

- Мы сидели в День Военно-морского флота с соседом-моряком, который много лет ездил на убитой «Волге-21». Он сказал: «Знаешь, завтра продаю машину цыганам». Я начал сопротивляться: «Ни в коем случае!». Купил у него за 5 тыс. рублей. А утром встал и думаю: «Зачем она мне нужна?», - вспоминает реставратор.

А дальше пошло-поехало. Михаил Засорин нашел «Волгу» в Порт-Артуре в гораздо лучшем состоянии всего за 3 тыс. рублей, забрал и ее в качестве «донора». И тут в дело снова вмешался случай, то есть сосед по дому. На этот раз – вице-президент ГК «ОША» Григорий Аверченко. Он рассказал, что 80-летний сосед брата продает «Волгу».

- Приехал, посмотрел: елки-палки. Почти новенькая! Купил и ее, сделал. А две предыдущих машины продал, - говорит Михаил Кузьмич.

Мастер так увлекся, что мог одновременно восстанавливать до 25 авто – больно жалко было, что техника пропадает. Со временем от нераритетных образцов отказался. Теперь занимается только винтажными машинами.

Из металлолома в ВИП-лимузины

Постепенно увлечение стало довольно прибыльным занятием. А теперь еще и продуктивным досугом на пенсии.

У Михаила Засорина появилась своя компания, которая занимается прокатом ретромобилей на свадьбах. Потому раритетную технику можно довольно часто встретить на улицах Омска. Самая уникальная машина – «Додж» 1928 года, она осталась одна в России, и попала к мастеру из Кызыла. Голубая «Шевроле» прибыла из Новосибирска, и, как и остальные авто, была в состоянии металлолома.

Самая дорогая – «ГАЗ М-1». Недавно ретромобиль купил коллекционер из Москвы. Настоящие жемчужины коллекции – «Бьюик С-40» 1937 года, кабриолет «Опель Адмирал» 1938 года, все они на ходу.

Аристократичный «Бьюик» до своей второй жизни гнил в огороде на окраине Омска. Пока не попался на глаза реставратору.

- «Бьюик С-40» 1937 года – трофейная машина. Когда в 1945 году закончилась война в Берлине, военные вывозили все, что могли. Генералы забирали машины, полковники - мотоциклы, майоры – ружье, музыкальные инструменты и посуду, - пояснил Засорин. - Этот «Бьюик» попал в Москву, видимо, с военным офицером, в Омск ее пригнал один ювелир в 80-х годах. Потом продал раритет. И у последнего хозяина она валялась разобранная в огороде на Марьяновской: двери, молдинги, все отдельно.

Реставратору удалось привести машину в порядок, получилась настоящая «конфетка». И теперь она катается по улицам города на свадьбах.

А наибольшей популярностью у молодоженов пользуется «ГАЗ-12 ЗИМ». Это правительственные автомобили, на одной из таких ездил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. На омской модели катался глава епархии в 80-е годы.

- Человек покупал себе у омской епархии эту машину. А потом избавился от нее. Так авто попало ко мне, - говорит реставратор.

С машинами реставратора регулярно случаются забавные происшествия, в принципе, любое ДТП с их участием – нерядовое явление. Однажды «Додж Фаэтон» попал в аварию.

- Едет он со свадьбы и тут в бок врезается «Фольскваген Туарег». Поехали в экспертное бюро, специалисты в шоке. Машина 1928 года. Как оценивать ущерб? – смеется Михаил Кузьмич.

Машины мастера настоящие «звезды» кино. Так, в 2010 году в картине омского режиссера Максима Дьячука «Три для войны» снялся «Опель». В фильме «По следам черной кошки» катались «Бьюик» и «ГАЗ-67». В «Несломленном» про генерала Дмитрия Карбышева ездил «ГАЗ-67».

Детали только свои

Сейчас в мастерской инженер трудится над восстановлением американского раритета «Додж Д13» 1939 года выпуска. Авто обошлось недорого, в 170 тыс. рублей, поскольку время и любители цветмета не пощадили его. Продал ретромобиль известный томский коллекционер, владелец более 100 винтажных экземпляров, Андрей Барышников. О первом хозяине машины ничего неизвестно. Однако Михаилу Засорину удалось узнать, что такие автомобили закупали для НКВД.

- Всю неделю буду копаться в проводке. Летом сам соберу и покрашу. А делать обшивку салона отдам в частную компанию, - поделился планами реставратор.

На восстановление раритета уйдет не меньше года.

- Обычно практически все меняю. И здесь все было сгнившим: не было крыльев, подножек, пола. Снимал и варил кузов и раму. Разбирал «под ноль», - перечисляет мастер.

Отдельная головная боль – запчасти. Импортные приходится ждать годами, да и дорого. Другое дело – отечественные комплектующие, но их непросто достать. Раньше на помощь приходили объявления в газетах «куплю-продам», а теперь интернет. Многие детали Михаил Засорин производит сам, выполняя максимально похожий вариант. Приобретать оригинальные детали можно, но тогда машина станет «золотой».

- Каждые гайка и болт закручены моими руками, для меня секретов нет. Авто выходит как с завода, - говорит мастер.

Восстановленные ретромобили Засорин продает от 1 до 3 млн рублей. Покупатели на такой товар находятся нечасто – все-таки это штучные образцы, для тонких ценителей. Раньше мастер со своими ретромобилями участвовал в автовыставках в Новосибирске, однако вместе с ковидными ограничениями такие встречи прекратились.

Хобби победило онкологию

Несколько лет назад в грандиозные планы реставратора вмешалась онкология. Военному офицеру удалось договориться и попасть в онкологический центр Блохина.

Правда, реставратор пробился туда с большим трудом. Людей старше 60 лет в этот центр не берут, справедливо опасаясь за жизнь пациента. Пришлось уговаривать врачей.

- Все-таки я не последний человек в Омске. Созвонились с хирургом. Он пригласил к себе на прием. Осмотрел, шутки-прибаутки. Но взялся. А так давно бы закопали уже. Чуть кони не двинул, - шутит Кузьмич.

Реставратор с легкостью вспоминает, как лазером ему выжгли опухоль. В Омске такие вмешательства не проводятся. Уникальная операция длилась 12 часов 47 минут. За это время сменились три бригады врачей. Михаил Засорин это испытание перенес стоически, полгода соблюдал специальную диету. И в итоге победил смертельную болезнь. Теперь каждые полгода наблюдается, но в целом свеж и вновь полон планов. Мастер верит, что помогло не только природное жизнелюбие, но еще и хобби.

Правда, супруга относится скептически к увлечению реставратора и не очень верит в целительную силу «гаражного» ремесла.

- Я уже в этом гараже лет семь. Так вот жена даже семи раз здесь не была. Она любит дачу. Конечно, хочется, чтобы я был с ней. Говорю: «Ты в мастерской не бываешь, а я на дачу не иду», - посвятил в детали семейного быта Михаил Засорин.

Но здесь реставратор слегка лукавит: вместе они живут душа в душу долгие годы. И супруга продолжает трогательно заботиться, прося предупреждать о выходе из мастерской. Чтобы приготовить свежий обед или ужин. А Михаил Кузьмич продолжает жалеть старую брошенную технику, ей ведь тоже непросто пришлось.