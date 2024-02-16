Необычное хобби даже помогло Михаилу Засорину победить смертельное заболевание. Всего за 20 лет специалист отремонтировал 20 раритетных машин.
Реставратор Михаил Засорин известный человек в Омске. За 20 лет 73-летний инженер-механик отремонтировал 20 ретро-автомобилей, 9 их них он продал, а 11 находятся в его частной коллекции. В основном, это довоенные машины, собранные буквально по винтику. Недавно мастер вновь всех удивил: привел в порядок трофейный немецкий «Опель Капитан» 1939 года и выставил его на продажу за 950 тыс. рублей.
«Волга» от вице-президента «ОШИ»
Обозреватель «Омск-информа» побывал в гостях у реставратора. Рабочий «кабинет» находится у Михаила Засорина в гаражном кооперативе в 17-м Военном городке. В мастерской царит творческий беспорядок: повсюду провода, запчасти, микросхемы. Но Засорин говорит, что все на своих местах: так, как ему нужно. Всего реставратор выкупил 13 гаражей для своих ретромобилей.
Мастер поделился, что начал реставрировать раритетные машины в 2003 году, когда купил «Волгу». Кадровый военный, служивший в Африке, полковник, инженер-механик решил освоить трудозатратное хобби спонтанно, как он шутит, «за рюмкой чая».
- Мы сидели в День Военно-морского флота с соседом-моряком, который много лет ездил на убитой «Волге-21». Он сказал: «Знаешь, завтра продаю машину цыганам». Я начал сопротивляться: «Ни в коем случае!». Купил у него за 5 тыс. рублей. А утром встал и думаю: «Зачем она мне нужна?», - вспоминает реставратор.
А дальше пошло-поехало. Михаил Засорин нашел «Волгу» в Порт-Артуре в гораздо лучшем состоянии всего за 3 тыс. рублей, забрал и ее в качестве «донора». И тут в дело снова вмешался случай, то есть сосед по дому. На этот раз – вице-президент ГК «ОША» Григорий Аверченко. Он рассказал, что 80-летний сосед брата продает «Волгу».
- Приехал, посмотрел: елки-палки. Почти новенькая! Купил и ее, сделал. А две предыдущих машины продал, - говорит Михаил Кузьмич.
Мастер так увлекся, что мог одновременно восстанавливать до 25 авто – больно жалко было, что техника пропадает. Со временем от нераритетных образцов отказался. Теперь занимается только винтажными машинами.
Из металлолома в ВИП-лимузины
Постепенно увлечение стало довольно прибыльным занятием. А теперь еще и продуктивным досугом на пенсии.
У Михаила Засорина появилась своя компания, которая занимается прокатом ретромобилей на свадьбах. Потому раритетную технику можно довольно часто встретить на улицах Омска. Самая уникальная машина – «Додж» 1928 года, она осталась одна в России, и попала к мастеру из Кызыла. Голубая «Шевроле» прибыла из Новосибирска, и, как и остальные авто, была в состоянии металлолома.
Самая дорогая – «ГАЗ М-1». Недавно ретромобиль купил коллекционер из Москвы. Настоящие жемчужины коллекции – «Бьюик С-40» 1937 года, кабриолет «Опель Адмирал» 1938 года, все они на ходу.
Аристократичный «Бьюик» до своей второй жизни гнил в огороде на окраине Омска. Пока не попался на глаза реставратору.
- «Бьюик С-40» 1937 года – трофейная машина. Когда в 1945 году закончилась война в Берлине, военные вывозили все, что могли. Генералы забирали машины, полковники - мотоциклы, майоры – ружье, музыкальные инструменты и посуду, - пояснил Засорин. - Этот «Бьюик» попал в Москву, видимо, с военным офицером, в Омск ее пригнал один ювелир в 80-х годах. Потом продал раритет. И у последнего хозяина она валялась разобранная в огороде на Марьяновской: двери, молдинги, все отдельно.
Реставратору удалось привести машину в порядок, получилась настоящая «конфетка». И теперь она катается по улицам города на свадьбах.
А наибольшей популярностью у молодоженов пользуется «ГАЗ-12 ЗИМ». Это правительственные автомобили, на одной из таких ездил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. На омской модели катался глава епархии в 80-е годы.
- Человек покупал себе у омской епархии эту машину. А потом избавился от нее. Так авто попало ко мне, - говорит реставратор.
С машинами реставратора регулярно случаются забавные происшествия, в принципе, любое ДТП с их участием – нерядовое явление. Однажды «Додж Фаэтон» попал в аварию.
- Едет он со свадьбы и тут в бок врезается «Фольскваген Туарег». Поехали в экспертное бюро, специалисты в шоке. Машина 1928 года. Как оценивать ущерб? – смеется Михаил Кузьмич.
Машины мастера настоящие «звезды» кино. Так, в 2010 году в картине омского режиссера Максима Дьячука «Три для войны» снялся «Опель». В фильме «По следам черной кошки» катались «Бьюик» и «ГАЗ-67». В «Несломленном» про генерала Дмитрия Карбышева ездил «ГАЗ-67».
Детали только свои
Сейчас в мастерской инженер трудится над восстановлением американского раритета «Додж Д13» 1939 года выпуска. Авто обошлось недорого, в 170 тыс. рублей, поскольку время и любители цветмета не пощадили его. Продал ретромобиль известный томский коллекционер, владелец более 100 винтажных экземпляров, Андрей Барышников. О первом хозяине машины ничего неизвестно. Однако Михаилу Засорину удалось узнать, что такие автомобили закупали для НКВД.
- Всю неделю буду копаться в проводке. Летом сам соберу и покрашу. А делать обшивку салона отдам в частную компанию, - поделился планами реставратор.
На восстановление раритета уйдет не меньше года.
- Обычно практически все меняю. И здесь все было сгнившим: не было крыльев, подножек, пола. Снимал и варил кузов и раму. Разбирал «под ноль», - перечисляет мастер.
Отдельная головная боль – запчасти. Импортные приходится ждать годами, да и дорого. Другое дело – отечественные комплектующие, но их непросто достать. Раньше на помощь приходили объявления в газетах «куплю-продам», а теперь интернет. Многие детали Михаил Засорин производит сам, выполняя максимально похожий вариант. Приобретать оригинальные детали можно, но тогда машина станет «золотой».
- Каждые гайка и болт закручены моими руками, для меня секретов нет. Авто выходит как с завода, - говорит мастер.
Восстановленные ретромобили Засорин продает от 1 до 3 млн рублей. Покупатели на такой товар находятся нечасто – все-таки это штучные образцы, для тонких ценителей. Раньше мастер со своими ретромобилями участвовал в автовыставках в Новосибирске, однако вместе с ковидными ограничениями такие встречи прекратились.
Хобби победило онкологию
Несколько лет назад в грандиозные планы реставратора вмешалась онкология. Военному офицеру удалось договориться и попасть в онкологический центр Блохина.
Правда, реставратор пробился туда с большим трудом. Людей старше 60 лет в этот центр не берут, справедливо опасаясь за жизнь пациента. Пришлось уговаривать врачей.
- Все-таки я не последний человек в Омске. Созвонились с хирургом. Он пригласил к себе на прием. Осмотрел, шутки-прибаутки. Но взялся. А так давно бы закопали уже. Чуть кони не двинул, - шутит Кузьмич.
Реставратор с легкостью вспоминает, как лазером ему выжгли опухоль. В Омске такие вмешательства не проводятся. Уникальная операция длилась 12 часов 47 минут. За это время сменились три бригады врачей. Михаил Засорин это испытание перенес стоически, полгода соблюдал специальную диету. И в итоге победил смертельную болезнь. Теперь каждые полгода наблюдается, но в целом свеж и вновь полон планов. Мастер верит, что помогло не только природное жизнелюбие, но еще и хобби.
Правда, супруга относится скептически к увлечению реставратора и не очень верит в целительную силу «гаражного» ремесла.
- Я уже в этом гараже лет семь. Так вот жена даже семи раз здесь не была. Она любит дачу. Конечно, хочется, чтобы я был с ней. Говорю: «Ты в мастерской не бываешь, а я на дачу не иду», - посвятил в детали семейного быта Михаил Засорин.
Но здесь реставратор слегка лукавит: вместе они живут душа в душу долгие годы. И супруга продолжает трогательно заботиться, прося предупреждать о выходе из мастерской. Чтобы приготовить свежий обед или ужин. А Михаил Кузьмич продолжает жалеть старую брошенную технику, ей ведь тоже непросто пришлось.