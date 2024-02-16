Омск-Информ
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·Общество

Плановые ремонтные работы сетей водоснабжения перенесли на неопределенный срок.
Омский водоканал отменил работы на сетях, которые планировались 20 и 21 февраля. Такое распоряжение дали в мэрии в связи с морозами.
– О новой дате и времени работ потребители будут уведомлены дополнительно, – сообщили в ресурсоснабжающей организации.
Напомним, отключение водоснабжения в связи с ремонтом 20 февраля планировалось на улице Богдана Хмельницкого. Без воды могли остаться сотни многоэтажек. На следующий день работы должны были проводить в поселке Степном.
·Общество

Плановые ремонтные работы сетей водоснабжения перенесли на неопределенный срок.
Омский водоканал отменил работы на сетях, которые планировались 20 и 21 февраля. Такое распоряжение дали в мэрии в связи с морозами.
– О новой дате и времени работ потребители будут уведомлены дополнительно, – сообщили в ресурсоснабжающей организации.
Напомним, отключение водоснабжения в связи с ремонтом 20 февраля планировалось на улице Богдана Хмельницкого. Без воды могли остаться сотни многоэтажек. На следующий день работы должны были проводить в поселке Степном.