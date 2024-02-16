Осадков выпало больше нормы, а из-за оттепелей они сильно утрамбовались. Сотрудники УДХБ планируют вывезти из города 38 тыс. кубометров снега.

Осадков выпало больше нормы, а из-за оттепелей они сильно утрамбовались. Сотрудники УДХБ планируют вывезти из города 38 тыс. кубометров снега.

Вчера в Омске состоялось первое заседание городской противопаводковой комиссии. Мэр Сергей Шелест подписал постановление «О мерах по защите сооружений и имущества, расположенных на территории города Омска, от повреждений паводковыми водами и ледоходом».

По данным Обь-Иртышского УГМС, с 19 ноября по 14 февраля в городе выпало 103 мм осадков. Это 145 % от нормы и на 20 % больше, чем в прошлом году.

– Высота снежного покрова на 10 февраля составляла 39 см, это близко к норме прошлого года, но запас воды в этом году намного больше – 109 миллиметров, это 133 процента от нормы и на 136 процентов больше к прошлому году. Запаса воды в снеге больше, потому что этой зимой было много оттепелей, и даже шел дождь, поэтому снег уплотнился. Снега намного больше, чем в прошлом году, – отметила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

В городских округах начали готовиться к предстоящему паводку, проверять технику. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства составили список мест вероятного подтопления и начали вывозить оттуда снег. К предстоящему паводку сформировали 37 специализированных бригад общей численностью 107 человек.

Дорожники планируют вывезти 38 тыс. куб. м снега. Вывезли пока только 6 тыс. куб. м. Отметим, что убирать снег должны не только дорожники. Возле офисов, магазинов и предприятий этим должны заниматься их владельцы. Жители частного сектора обязаны вывозить снег со своей придомовой территории сами, если не хотят, чтобы их двор подтопило.

Вывозить снег можно на специальные полигоны. Массу до 1,5 куб. м примут бесплатно. Для большего объема нужно взять талончик в администрации округа.