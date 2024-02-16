Ксения Пузанова еще 3 февраля вышла из дома на улице Багратиона и не вернулась. Накануне ее нашли.

Ксения Пузанова еще 3 февраля вышла из дома на улице Багратиона и не вернулась. Накануне ее нашли.

В Омске нашли пропавшую почти 2 недели назад 20-летнюю Ксению Пузанову. Как сообщает паблик поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», девушка жива. С ней все в порядке.

Ранее сообщалось, что Ксения 3 февраля вышла из дома на улице Багратиона и не вернулась. С тех пор ее искали и, к счастью, нашли.

Напомним, что в Омской области до сих пор ищут 16-летнего Дмитрия Очкурова, который еще в октябре 2023 года уехал в Омск из дома в селе Мыс Муромцевского района и не вернулся.