Омск-Информ
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·Общество

Отвергнутого хозяевами питомца пытаются спасти волонтеры приюта для бездомных животных.
В приют «Омские хвостики» попало еще одно животное, которому нужна помощь. Неизвестные горожане выбросили на улицу кошку, и за несколько дней она отморозила себе уши.
– Кошка теперь изувечена, уши в крови и корках, их уже не спасти. Бедное животное страдает. Нужно бинтовать ушки и контролировать отмирание частей хряща и кожи, – сообщают волонтеры приюта.
Для лечения кошки нужны бинты, левомеколь, хлоргексидин, самофиксирующий бинт, пластырь. Животному также планируют провести УЗИ (возможны проблемы с внутренними органами из-за обморожения), анализ крови и ПЦР. Волонтеры просят помощи омичей.
·Общество

Отвергнутого хозяевами питомца пытаются спасти волонтеры приюта для бездомных животных.
В приют «Омские хвостики» попало еще одно животное, которому нужна помощь. Неизвестные горожане выбросили на улицу кошку, и за несколько дней она отморозила себе уши.
– Кошка теперь изувечена, уши в крови и корках, их уже не спасти. Бедное животное страдает. Нужно бинтовать ушки и контролировать отмирание частей хряща и кожи, – сообщают волонтеры приюта.
Для лечения кошки нужны бинты, левомеколь, хлоргексидин, самофиксирующий бинт, пластырь. Животному также планируют провести УЗИ (возможны проблемы с внутренними органами из-за обморожения), анализ крови и ПЦР. Волонтеры просят помощи омичей.