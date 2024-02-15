Омск-Информ
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·Общество

По словам губернатора Виталия Хоценко, нужно уже сейчас сформировать организационный комитет и делать план мероприятий.

Сегодня, 15 января, на расширенном заседании Совета по делам ветеранов обсудили вопросы подготовки к празднованию 80-й годовщины Великой Победы. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, начать готовиться к мероприятию нужно сейчас.

– Важно, чтобы все общественные организации наряду с органами государственной власти активно включились в эту работу. Поставил задачу сформировать организационный комитет и начать верстать план мероприятий, – добавил Хоценко.

Отметим, что регион уже начал закупать георгиевские ленты. На них планируют потратить 800 тыс. рублей.

·Общество

По словам губернатора Виталия Хоценко, нужно уже сейчас сформировать организационный комитет и делать план мероприятий.

Сегодня, 15 января, на расширенном заседании Совета по делам ветеранов обсудили вопросы подготовки к празднованию 80-й годовщины Великой Победы. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, начать готовиться к мероприятию нужно сейчас.

– Важно, чтобы все общественные организации наряду с органами государственной власти активно включились в эту работу. Поставил задачу сформировать организационный комитет и начать верстать план мероприятий, – добавил Хоценко.

Отметим, что регион уже начал закупать георгиевские ленты. На них планируют потратить 800 тыс. рублей.