Экспозиция #PROFгравитация познакомит гостей с омскими вузами, достижениями промышленности и возможностями трудоустройства на предприятия.

Экспозиция #PROFгравитация познакомит гостей с омскими вузами, достижениями промышленности и возможностями трудоустройства на предприятия.

В Москве продолжает свою работу Международная выставка-форум «Россия». В пятницу, 16 февраля, на ней пройдет тематический день «Кадровая политика для современного рынка труда», в котором примет участие делегация Омской области. Возглавит делегацию заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

– Наш павильон – в поддержку слогана региона «Омск – ты просто Космос!» – получил оригинальное название #PROFгравитация. В течение дня посетители смогут познакомиться с возможностями профессионального образования и перспективами трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса Омского региона. Гости получат исчерпывающие консультации по вопросам трудоустройства, узнают об уникальных возможностях и преимуществах регионального рынка труда, смогут рассмотреть Омскую область как привлекательный регион для работы и жизни. Добавлю, что негласным слоганом нашего тематического дня на форуме выбран: «Учись и работай в Омске!», – сообщила Ирина Варнавская.

Посетители выставки в интерактивной форме смогут познакомиться с возможностями получения профессионального образования в омских вузах по востребованным направлениям подготовки. Для всех желающих будут организованы мастер-классы, выставки производимой продукции, профнавигационные игры, профдиагностики и карьерное консультирование. Как рассказали в ведомстве, у гостей стенда будет уникальная возможность принять участие сразу в нескольких «треках». К примеру, трек «Щит Родины» представит возможности профессионального и карьерного развития на предприятии АО «Омсктрансмаш».

Карьерные консультанты кадрового центра помогут посетителям сориентироваться в актуальных вакансиях предприятия, оценить свои возможности для трудоустройства. Трек «Полетели» познакомит с направлениями деятельности предприятий ОДК «Сатурн», филиала АО ОМО им. П.И Баранова, возможностями профессионального и карьерного роста и инженерного образования под профиль этих предприятий в крупнейшем техническом вузе региона – Омском государственном техническом университете. Карьерные консультанты проинформируют о вакансиях, условиях профессионального и карьерного развития на предприятиях.

Трек «Учись и работай в Омске» направлен на привлечение соискателей работы, абитуриентов из других регионов и демонстрацию возможностей Омской области по получению востребованного, перспективного профессионального образования. Профконсультанты областного центра профориентации проведут интерактивную профнавигационную игру «Учись и работай в Омске». Участникам будут представлены ведущие омские вузы, направления подготовки и актуальные вакансии профильных работодателей региона. Карьерные консультанты кадрового центра проведут экспресс-диагностику профессиональных склонностей «Профессиональный костюм». Результатом профдиагностики станет перечень наиболее подходящих для посетителя форума профессий. Во время взаимодействия карьерный консультант расскажет о возможностях трудоустройства в Омском регионе под профессиональный профиль посетителя.

Для детей дошкольного возраста будет организован профориентационный мастер-класс «Я – конструктор» с возможностью выполнения аппликации из предложенных фигур-наклеек (самолет, ракета, танк). Посетителям выставки-форума кадровым центром будут предложены вакансии ведущих работодателей региона сферы ОПК, здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса. Как подчеркнули в региональном Минтруде, активные участники мероприятий получат брендовые сувениры и подарки от делегации Омской области.