Жители Омской области получили новое качество сотовой связи после того, как оператор реализовал масштабную программу рефарминга в регионе.

Жители Омской области получили новое качество сотовой связи после того, как оператор реализовал масштабную программу рефарминга в регионе.

Более 1 млн жителей Омской области получили новые возможности сотовой связи после того, как оператор реализовал программу рефарминга в регионе. Рефарминг — перевод частот, задействованных 2G и 3G в современный стандарт LTE — позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. Пргорама позволила нарастить емкость сети и увеличить скорости мобильного интернета. Технические работы проводились на более чем 200 базовых станциях, расположенных в столице региона – Омске и пригороде, где проживает около 61% всех жителей области.

Улучшение качества связи почувствовали абоненты в жилых микрорайонах, бизнес‑центрах, медицинских и образовательных учреждениях, парках и любимых местах прогулок горожан, а также на спортивных объектах. Теперь омичи могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с совершенным качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение в любом удобном месте, обмениваться файлами за несколько секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и многое другое.

Рефарминг, или перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт LTE, – эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность освободить дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались, и в сжатые сроки увеличить скорость передачи данных, где это необходимо.

— МегаФон постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. Модернизация базовых станций, которую мы провели, позволила сохранить качество голосовой связи на высоком уровне. Рефарминг также расширил зону обслуживания технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом, — сообщил директор МегаФон в Омской области Игорь Беззубкин.

Сейчас на Омск и пригород приходится почти 63% от объёма всего онлайн-трафика в регионе. В прошлом году жители областного центра прокачали на 87% больше интернет-данных, чем в 2022 году. Кроме того, абоненты совершили в 2,2 раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G. За год они проговорили более 14,1 млн часов, не покидая сети четвертого поколения.

ПАО «МегаФон», https://megafon.ru