Значительное потепление ожидается в регионе только на следующей неделе.

Значительное потепление ожидается в регионе только на следующей неделе.

В Омской области морозы отступят только после выходных. Так, сегодня днем в регионе ожидается –25…–30 °, местами до –20 °. Ночью похолодает до –31…– 36°, при натекании облачности до –26 °. Местами порывы ветра будут достигать 18 м/с, на дорогах возможна гололедица.

16 февраля днем прогнозируется –20…–25 °, местами до –30°, в ночное время столбик термометра будет опускаться до –28…–33 °. Осадков не ожидается, порывы ветра будут достигать 10 м/с.

17 февраля днем будет немного теплее: –15…–20 °, местами до –25 °. Ночью температура будет держаться на отметке –23…–28 °, местами до –33 °.

Согласно прогнозу из открытых интернет-источников, ослабевание морозов в ночное время (до –24 °) прогнозируется только 20 февраля.