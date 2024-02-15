Продавать в нем будут товары первой необходимости. Новая торговая точка расположилась на улице 70 лет Октября.

Продавать в нем будут товары первой необходимости. Новая торговая точка расположилась на улице 70 лет Октября.

На Левобережье ввели в эксплуатацию магазин товаров первой необходимости. Об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска. Он находится на улице 70 лет Октября неподалеку от остановки «Дмитриева».

Площадь нового магазина – 196,9 кв. м. Застройщиком выступила компания «Апара Констракшн». Согласно данным сервиса Rusprofile, основной деятельностью организации является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Под товарами первой необходимости понимается широкий спектр ассортимента – от туалетной бумаги до средств индивидуальной защиты.

Напомним, вчера сообщалось, что еще один магазин открылся в Советском округе у ДК «Звездный».