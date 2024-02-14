Омск-Информ
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·Происшествия

Бригаду УДХиБ уже отправили на место происшествия. Когда павильон починят, пока неизвестно.
Сегодня в Омске ветер снес павильон автобусной остановки на улице Орджоникидзе около метромоста. Последствия происшествия снял на видео местный житель.
– Хорошо, что не убило никого. Не обнаружил, чем она была закреплена. Как всегда халатно, – отметил омич Илья Коркунов в паблике «Омск ВК».
В мэрии отметили, что павильон устанавливался подрядчиками в рамках ремонта дороги. Бригаду Управления дорожного хозяйства и благоустройства уже направили на место для ремонта и закрепления павильона.
Отметим, что сегодня порывы ветра в Омской области могут достигать 20–24 м/с. Из-за этого на трассах региона даже ограничили движение пассажирского транспорта.
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·Происшествия

Бригаду УДХиБ уже отправили на место происшествия. Когда павильон починят, пока неизвестно.
Сегодня в Омске ветер снес павильон автобусной остановки на улице Орджоникидзе около метромоста. Последствия происшествия снял на видео местный житель.
– Хорошо, что не убило никого. Не обнаружил, чем она была закреплена. Как всегда халатно, – отметил омич Илья Коркунов в паблике «Омск ВК».
В мэрии отметили, что павильон устанавливался подрядчиками в рамках ремонта дороги. Бригаду Управления дорожного хозяйства и благоустройства уже направили на место для ремонта и закрепления павильона.
Отметим, что сегодня порывы ветра в Омской области могут достигать 20–24 м/с. Из-за этого на трассах региона даже ограничили движение пассажирского транспорта.
1883