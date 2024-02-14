В этот день православные вспоминают встречу старца Симеона с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме. Сретение Господне также называется Праздником Свечей.

В этот день православные вспоминают встречу старца Симеона с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме. Сретение Господне также называется Праздником Свечей.

15 февраля православные омичи отмечают один из великих церковных праздников – Сретение Господне. Праздник имеет глубокий духовный смысл и связан с событиями, описанными в Евангелии от Луки.

В этот день православные вспоминают встречу старца Симеона с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме. Симеон был одним из семидесяти переводчиков, которые переводили Священное Писание на греческий язык. Во время перевода он увидел пророчество о рождении Спасителя и решил не переводить слово «девственница», заменив его на более нейтральный оборот – «молодая женщина». За это Симеон был наказан – ему было обещано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя.

Спустя много лет Симеон пришел в храм и увидел младенца Иисуса, которого принесли туда родители – дева Мария и Иосиф. Симеон взял младенца на руки и произнес знаменитые слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

Сретение Господне – это праздник встречи Ветхого и Нового Заветов, встречи старого и нового, встречи человека с Богом. В этот день православные вспоминают о том, что каждый из нас может встретить Бога в своей жизни, если будет открыт для этого. В этом глубокий символический смысл праздника: он напоминает людям о том, что нужно быть благодарным Богу за все, что Он делает для нас, и стремиться к духовному совершенству.

На Сретение Господне в церквях совершается литургия, которая включает в себя чтение особых молитв и песнопений, посвященных этому событию. В центре богослужения находится чтение Евангелия от Луки, где описывается история встречи Симеона с младенцем Иисусом.

В Воскресенском соборе Омска в Сретение Господне будут совершены две Божественные Литургии: ранняя – в 6.30 часов и поздняя в 8.30.

Сретение Господне также называется Праздником Свечей, так как в этот день христиане приносят свечи в церковь, символизируя свет Истины, который явился в мир. Проводятся обряды освящения свечей. Освященные свечи затем используются в богослужениях в течение всего года.

Сретение Господне также приходится на период, предшествующий Великому посту. Христиане поздравляют друг друга с наступающим постом и призывают к обновлению души и очищению.

Также в церковной традиции Сретение Господне считается днем очищения и освящения домов, поэтому христиане приносят в церковь икону для освящения и благословения своего дома.

Сретение Господне - это светлый и духовный праздник, который напоминает о важности веры и надежды, о Христе, который пришел в мир для спасения грешных.