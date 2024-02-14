Прошлая пятница была самой теплой за всю историю наблюдений.

Прошлая пятница была самой теплой за всю историю наблюдений.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 9 февраля в Омске был перекрыт абсолютный максимум температуры. В городе было +1,8 градуса. Прежний рекорд для этого дня составлял +1,7 градуса в 2004 году.

Продлилось тепло, однако, недолго. В Омской области снова наступили морозы. Сегодня ночью ожидается –31...–36 градусов, лишь при натекании облачности может потеплеть до –26. Завтра днем будет –20...–30.

В ночь на пятницу будет –28...–23, днем: –20...–30. Осадков в ближайшие пару дней не ожидается.