Уже к вечеру в Омской области похолодает до –25...–30 °. Усилится и ветер.

Уже к вечеру в Омской области похолодает до –25...–30 °. Усилится и ветер.

Жителей Омской области предупредили о непогоде, которая ожидается в регионе уже с сегодняшнего дня. К вечеру столбик термометра опустится до –25 °, ночью – до –30 °. Местами порывы ветра будут достигать 18 м/с, на дорогах ожидается гололед.

15 и 16 февраля днем прогнозируется –20…–25 °, местами до –30 °. Ночью похолодает до –28…–33 °. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

17 февраля температура будет колебаться от –15 ° до –20 °, ночью похолодает до –23…–28 °, местами до –33 °.