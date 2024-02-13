Ситуацию пришлось улаживать Росгвардии. Правоохранители вынужденно вывели из зала одного из участников конфликта.

Ситуацию пришлось улаживать Росгвардии. Правоохранителям пришлось выводить из зала одного из участников конфликта.

В одном из омских ресторанов на улице Ленина произошел конфликт. В нем отдыхала компания из двух мужчин. Позже возник конфликт, что заставило работников вызвать Росгвардию. Скандалистам предложили покинуть заведение, но они отказались.

Дело в том, что один из мужчин был очень похож на омского предпринимателя Константина Веретено, брата депутата областного Законодательного собрания Игоря Веретено. Именно этот посетитель затеял с сотрудниками Росгвардии словесную перепалку, а потом даже попытался напасть на одного из них. Росгвардейцам пришлось скрутить мужчину.

Позже инцидент прокомментировал сам Константин Веретено.

– Там было все не так. На видео видно, что я никого не бил, я вырывался из наручников. Пришел в ресторане, посидел, меня начали выгонять. Я рассчитался по счету, а на выходе меня встретила Росгвардия. Мне взяли просто руки скрутили, на пол бросили, как какое-то непонятное существо. А потом вы начали об этом писать. У кого-то побои есть? Если бы был удар, то было бы все видно. Никаких пострадавших нет, – рассказал Веретено изданию «Город 55».

Отмечается, что сам конфликт произошел на прошлой неделе.

Константин Веретено – сын основателя омской компании «ОША» Александра Веретено, погибшего в 2002 году.