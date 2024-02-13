Омск-Информ
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·Общество

К работе, которую держит на контроле губернатор Омской области, привлекается дополнительная техника.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об очистке от снега межквартальных проездов. По словам градоначальника, вопрос стоит особняком, поэтому омским дорожникам помогают и другие предприятия.

Одна из омских компаний отправила свою технику в два микрорайона – Кристалл-3 и Березовая Роща.

– В компании, которая ведет активные работы по реконструкции бульвара Архитекторов, понимают, что перекрытые участки дороги создали для жителей ближайших домов временные неудобства, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Теперь, как пояснил мэр, сотрудники городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, в межквартальные проезды заходят комплексными звеньями. Ситуацию с очисткой межквартальных проездов в городе держит на контроле губернатор Виталий Хоценко.

·Общество

К работе, которую держит на контроле губернатор Омской области, привлекается дополнительная техника.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об очистке от снега межквартальных проездов. По словам градоначальника, вопрос стоит особняком, поэтому омским дорожникам помогают и другие предприятия.

Одна из омских компаний отправила свою технику в два микрорайона – Кристалл-3 и Березовая Роща.

– В компании, которая ведет активные работы по реконструкции бульвара Архитекторов, понимают, что перекрытые участки дороги создали для жителей ближайших домов временные неудобства, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Теперь, как пояснил мэр, сотрудники городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, в межквартальные проезды заходят комплексными звеньями. Ситуацию с очисткой межквартальных проездов в городе держит на контроле губернатор Виталий Хоценко.