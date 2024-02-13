Речь идет сразу о двух помещениях, находящихся в доме на улице Гусарова.

Речь идет сразу о двух помещениях, находящихся в доме на улице Гусарова.

В Омске на продажу выставили несколько помещений, которые находятся в доме по адресу: Гусарова, 22. «Дом жилой И. И. Лонщакова» признан объектом культурного наследия регионального значения.

Покупателям предлагают два помещения площадью более 134 и 136 кв. м. Они оба находятся на первом этаже. При этом преимущество при покупке отдается бизнесмену Александру Данилюку, который в настоящее время арендует эти помещения.

Продать недвижимость планируют за почти 10 млн и 6,5 млн рублей. Распоряжение об условиях приватизации помещений уже подписал мэр Сергей Шелест.