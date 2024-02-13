В вузе для омских старшеклассников заработал профориентационный кружок «От Земли до Луны».

В вузе для омских старшеклассников заработал профориентационный кружок «От Земли до Луны».

Омские старшеклассники школы «Интеллект» посетили землеустроительный факультет Омского ГАУ, где они побывали на первом собрании профориентационного кружка «От Земли до Луны». Собрание включало в себя практическое занятие по теме «Применение БПЛА. Методы получения пространственной информации о Земле». Это занятие провели доцент Александр Гарагуль и старший преподаватель кафедры геодезии и дистанционного зондирования Роман Горбулин.

Школьники ознакомились с устройством квадрокоптера «Геоскан Пионер»: им продемонстрировали сборку в два этапа. Ребята сразу включились в работу и легко преодолели первый этап сборки аппарата. Роман Горбулин рассказал о настройках «Геоскан Пионер», остановился на безопасности полета, продемонстрировал работу пульта радиоуправления, использовав переключатель режимов для выбора режима полета квадрокоптера.

Александр Гарагуль посоветовал обучающимся использовать бесплатные аналоги или демо-версии для укрепления практических навыков пилотирования. Школьники совершили тренировочные полеты, а затем им рассказали о том, как можно использовать БПЛА в геодезии и других сферах производства. С их помощью можно ускорить сбор данных о Земной поверхности, при проведении инженерно-геодезических изысканий, выполнять доставку грузов, проводить внесение пестицидов на полях сельскохозяйственных культур.