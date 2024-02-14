В течение трех лет чиновники изучили 108 млн поездок омичей, но этого все равно оказалось мало, чтобы построить новую маршрутную сеть.

В течение трех лет чиновники изучили 108 млн поездок омичей, но этого все равно оказалось мало, чтобы построить новую маршрутную сеть.

В департаменте транспорта омской мэрии рассказали РИА «Омск-информ» о том, почему в городе так и не внедрили совершенно новую маршрутную сеть, разговоры о создании которой идут уже много лет.

Напомним, что согласно задумке чиновников, в Омске все маршруты предлагалось поделить на три категории: районные, подвозящие и магистральные. На первых маршрутах работали бы автобусы малого класса, на подвозящих – среднего, на магистральных – большого. Кроме того, предполагалось состыковать с городскими маршрутами и те маршруты, на которых можно уехать в область. Ранее сообщалось даже о создании пересадочных узлов на окраинах Омска, где пассажиры могли бы пересесть с областных маршрутов на городские. Но похоже, этим планам не суждено сбыться.

Главной причиной, по которой в Омске до сих пор не внедрена новая маршрутная сеть, как оказалось, является… недостаток информации. Как сообщили в дептрансе, в течение трех лет сотрудники ведомства и сотрудники МП «Пассажирсервис» изучали поездки омичей, проанализировали аж 108 млн поездок, построили так называемую матрицу корреспонденций. Но все оказалось тщетно: полученной информации все равно слишком мало, чтобы создать новую маршрутную сеть. Сколько еще поездок нужно изучить, чтобы докопаться до истины и все-таки построить маршрутную сеть, в дептрансе не уточняют. Зато полученной информации хватило для того, чтобы скорректировать действующие маршруты.

- Имеющиеся данные позволяют скорректировать действующую маршрутную сеть города Омска, - добавили в ведомстве.

В дептрансе привели большой список самых разных маршрутов в Омске, которые были скорректированы и изменены за последние три года. Эта работа как раз была проведена на основе анализа матрицы корреспонденций. В 2024 году планируется продолжить корректировку действующей маршрутной сети города.