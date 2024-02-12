Никого из парней не ранили, оружие использовалось только для угроз.

Никого из парней не ранили, оружие использовалось только для угроз.

Один из участников драки, которая произошла 6 февраля между студентами юридического колледжа, рассказал журналистам подробности. Как сообщает « Город55 », трое приятелей ждали с пар девушку одного из них. Они дождались студентку, а потом решили вызвать на разговор парня, который ее постоянно унижал, предлагая интим.

Парень омички должен был наедине поговорить с обидчиком, но тот начал драку. Другие ребята вступились за товарища.

— Так получилось, что я его повалил. Я на него сел и пытался захватить руки. Бил в ответ размашисто. Не видел, куда бил, но получилось, что попал. В этот момент друг Тимура (имя изменено) достал нож, подошел ко мне сзади и подставил нож к горлу. Он угрожал, что убьет меня, — рассказал один из студентов.

В итоге парня тоже побили, причем вдвоем. Третий молодой человек стоял с ножом, и не давал никому вмешаться, пока на место не прибежал один из преподавателей.