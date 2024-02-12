Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось несколько часов назад в Большеуковском районе.
Сегодня около 18:10 на 116-м км трассы Тюкалинск – Большие Уки съехал в кювет и опрокинулся грузовик МАЗ. По предварительным данным ГИБДД, 67-летний мужчина не справился с управлением.
В аварии погиб пассажир грузовика, личность которого устанавливается. Пострадавшего водителя автомобиля доставили в больницу.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины происшествия. Отметим, что правоохранители также проводят проверку по факту аварии в Омске, в которой пострадал ребенок.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось несколько часов назад в Большеуковском районе.
Сегодня около 18:10 на 116-м км трассы Тюкалинск – Большие Уки съехал в кювет и опрокинулся грузовик МАЗ. По предварительным данным ГИБДД, 67-летний мужчина не справился с управлением.
В аварии погиб пассажир грузовика, личность которого устанавливается. Пострадавшего водителя автомобиля доставили в больницу.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины происшествия. Отметим, что правоохранители также проводят проверку по факту аварии в Омске, в которой пострадал ребенок.