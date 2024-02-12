Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Октябрьском округе.
Сегодня около 16:25 на Космическом проспекте произошла авария. В районе остановки «Романенко» 56-летний водитель автомобиля МАЗ врезался в трактор, который притормозил перед пешеходным переходом. От удара трактор продвинулся вперед и сбил 10-летнего мальчика.
Как сообщили в ГИБДД, после аварии ребенка доставили больницу. О его состоянии пока ничего не известно.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Октябрьском округе.
Сегодня около 16:25 на Космическом проспекте произошла авария. В районе остановки «Романенко» 56-летний водитель автомобиля МАЗ врезался в трактор, который притормозил перед пешеходным переходом. От удара трактор продвинулся вперед и сбил 10-летнего мальчика.
Как сообщили в ГИБДД, после аварии ребенка доставили больницу. О его состоянии пока ничего не известно.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.