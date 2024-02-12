В медцентре «Биомедсервис» имеется одна из самых современных и эффективных и вакцин от тяжелейшего заболевания с высокой летальностью.

В медцентре «Биомедсервис» имеется одна из самых современных и эффективных и вакцин от тяжелейшего заболевания с высокой летальностью.

Менингококковая инфекция — это заразное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, поражает центральную нервную систему, суставы, сердечную мышцу и нередко становится причиной инфекционно-токсического шока. Возбудитель болезни – Neisseria meningitides. Заразность у менингококка низкая, поэтому вспышки заболевания обычно возникают в условиях скученности и близкого контакта. При заражении заболевание способно вызывать менингит (воспаление мозговых оболочек) и сепсис (заражение крови). Именно менингококк является причиной 50% случаев бактериального менингита.

Инфекция передается от человека к человеку через капельки слизи, попадающие в воздух при кашле или чихании. Возбудитель может проникнуть со слюной инфицированного человека при поцелуе или совместном использовании стакана для питья или столовых приборов. В лечении используются антибиотики, которые, однако, не всегда помогают. Поэтому целесообразно защитить себя с помощью прививки.

Менингококк — бактериальный патогенный микроорганизм, имеющий несколько серотипов, каждый из них обозначается латинской буквой или буквой и затем цифрой. Перекрестного иммунитета между ними нет, против каждого серотипа приходится разрабатывать и вводить отдельную вакцину. Сначала они вводились порознь, но впоследствии была разработана вакцина Менактра. Она объединила в себе защиту от 4 из 5 самых опасных серотипов менингококка: A, C, Y и W-135.

Вакцина Менактра разрешена с 9 месяцев жизни и до 55 лет. При введении до 2 лет требуется две дозы с интервалом не менее 3 месяцев, при введении после 2 лет требуется лишь одна доза — для создания иммунитета на 5 лет. Вакцинироваться Мениактрой омичи могут, например, ы в центре «Биомедсервис». Записаться на прививку можно по телефону 37-07-00 или на официальном сайте центра.

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