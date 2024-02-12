Девушке позвонили и сообщили, что от ее имени кто-то оформил кредит. Нужно срочно погасить долг. За помощью студентка пошла к своей матери.

В отдел полиции № 3 обратилась 20-летняя студентка омского технического вуза. Она рассказала, что лишилась 200 тыс. рублей из-за мошенников.

В мессенджере девушке позвонил мужчина и представился сотрудником Центрального банка. Он сообщил, что кто-то оформил кредит от ее имени, поэтому срочно необходимо погасить заем. После этого омичке позвонил «следователь», который подтвердил эту информацию. Для убедительности жулики отправили на электронную почту студентки фотографии своих служебных удостоверений.

Чтобы выплатить «свой» долг, девушке пришлось занять у матери 200 тыс. рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, деньги она перевела двумя операциями на банковские карты аферистов. Когда студентке сообщили, что нужно закрыть еще один кредит на сумму 300 тыс. рублей, она позвонила отцу и от него узнала, что стала жертвой мошенников.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».