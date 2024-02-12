Заявки на участие в интеллектуальном турнире для старшеклассников будут приниматься до 22 февраля. В регионе турнир проводит Омский НПЗ.

Заявки на участие в интеллектуальном турнире для старшеклассников будут приниматься до 22 февраля. В регионе турнир проводит Омский НПЗ.

Омских старшеклассников приглашают принять участие в интеллектуальном турнире «Умножая таланты». В его рамках смогут пройти онлайн-обучение и будут соревноваться в решении практических инженерных и технических задач по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию. Победители и призеры турнира получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта, а также пополнят свое портфолио бизнес-кейсами.

Академическими партнерами проекта «Умножая таланты» выступают Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет, МИРЭА – Российский технологический университет и другие вузы. Участниками турнира могут стать школьники 8–11 классов из восьми регионов присутствия компании, в том числе и в Омской области.

Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проводится уже в девятый раз при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Проект направлен на выявление талантливых школьников по направлениям: физика, химия, математика и информатика. Интеллектуальное соревнование отличается от классических олимпиад своей практической составляющей: в программу входят командные решения актуальных задач бизнеса, нетворкинг, лекции и семинары по развитию гибких навыков, которые особенно актуальны среди представителей технических специальностей. Подать заявки для участия можно на сайте турнира «Умножая таланты».