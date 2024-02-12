Омск-Информ
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·Общество

Соответствующий проект губернаторского указа уже подготовлен.
В Омской области для студентов введут новые меры соцподдержки. В области подготовили проект губернаторского указа, по которому студенческие семьи будут получать выплаты на рождение ребенка.
– Право на получение единовременной выплаты имеет один из родителей (единственный родитель) при условии очной формы обучения обоих родителей (единственного родителя) в профессиональных образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Омской области, – приводит выдержку из документа «СуперОмск».
Семьи смогут получать по 100 тыс. рублей на ребенка, родившегося после 1 января текущего года. При этом деньги будут выплачиваться и на последующих детей.
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·Общество

Соответствующий проект губернаторского указа уже подготовлен.
В Омской области для студентов введут новые меры соцподдержки. В области подготовили проект губернаторского указа, по которому студенческие семьи будут получать выплаты на рождение ребенка.
– Право на получение единовременной выплаты имеет один из родителей (единственный родитель) при условии очной формы обучения обоих родителей (единственного родителя) в профессиональных образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Омской области, – приводит выдержку из документа «СуперОмск».
Семьи смогут получать по 100 тыс. рублей на ребенка, родившегося после 1 января текущего года. При этом деньги будут выплачиваться и на последующих детей.
1249