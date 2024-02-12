Пик активности этого явления придется на время с 18:00 до 21:00 часов.

Пик активности этого явления придется на время с 18:00 до 21:00 часов.

В этом месяце Омскую область накроет сразу две магнитные бури. Ближайшая из них ожидается в регионе 13 февраля. Пик активности этого явления придется на время с 18:00 до 21:00 часов, выяснили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Буря будет соответствовать значению G1, что является слабым уровнем. При этом магнитосфера будет возбужденной до конца 14 февраля. После этого геомагнитный фон должен прийти в норму.

Следующая магнитная буря, по прогнозам специалистов, придет в регион 3 марта.