Он купил небольшой магазин с выпечкой на проспекте Мира, который работает уже несколько лет.

Он купил небольшой магазин с выпечкой на проспекте Мира, который работает уже несколько лет.

По данным ЕГРЮЛ, 7 января в Омске появилась новая организация ООО «Гастроном Сова». Ее владельцем является Сергей Матиенко, который в 2020–2021 годах был директором логистической компании «Зерно Сибири».

Как сообщает « СуперОмск », предприниматель приобрел уже готовый бизнес, существующий уже несколько лет. Это небольшой магазин с выпечкой на проспекте Мира. До конца месяца в заведении продолжат работать предыдущие владельцы, но с марта управлять им будет Матиенко.

Отметим, что бизнесмен остается также владельцем зерновых компаний ООО «Русмат-Экспорт» и ООО «Группа «РМ-Инвест».