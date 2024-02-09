Полицейские и сотрудники окружной администрации провели очередной рейд. Они выискивали точки незаконной торговли.

Полицейские и сотрудники окружной администрации провели очередной рейд. Они выискивали точки незаконной торговли.

Сегодня сотрудники администрации Советского округа и полицейские провели рейд по борьбе с несанкционированной торговлей.

Так, одну незаконную точку специалисты обнаружили на улице Заозерной напротив Первомайского рынка. Продавцы прямо на открытом воздухе торговали колбасой, полуфабрикатами, одеждой и косметикой. При этом документов, которые подтверждают качество продуктов, у торговцев не оказалось.

В ходе рейда было составлено 3 протокола на нарушителей. В прошлом году подобные дела были заведены 90 раз. За незаконную торговлю физическим лицам грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей, должностным – от 5 до 7 тыс. рублей, юридическим – от 10 до 20 тыс. рублей. При повторном нарушении размер штрафов увеличивается до 5, 25 и 100 тыс. рублей соответственно.