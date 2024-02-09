Столбик термометра начнет опускаться уже завтра. Вместе с похолоданием в регионе прогнозируют сильный ветер и снег.

Столбик термометра начнет опускаться уже завтра. Вместе с похолоданием в регионе прогнозируют сильный ветер и снег.

С завтрашнего дня в Омской области начнется похолодание. Согласно прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, 10 февраля в регионе ожидается –11…–16 °, местами по северной половине температура будет опускаться до –21 °, по южной половине до –6 °. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, в ночное время пойдет снег, в некоторых районах прогнозируется метель.

11 февраля днем столбик термометра будет держаться на отметке –12…–17 °. Ночью похолодает до –17…–22 °, при прояснениях до –27 °. Местами ожидается снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

12 февраля в области днем температура будет держаться на отметке –12…–17 °, местами до –22 °. Ночью с –19…–24 °, при прояснениях до –29 °. Кроме того, местами по области пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица.