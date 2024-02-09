Сегодня на регион обрушится шквалистый ветер и осадки в виде снега и дождя.

Сегодня на регион обрушится шквалистый ветер и осадки в виде снега и дождя.

В ближайшее время в Омской области ожидается ухудшение погодных условий. По информации синоптиков, в области прогнозируется сильный ветер порывами до 25 м/с и осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Руководитель регионального Минэнерго Владимир Шнипко отметил, что все коммунальные службы и службы экстренного реагирования подключатся к особому режиму работы.

Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах. При возникновении ЧС из-за неблагоприятных погодных условий необходимо обращаться по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 78-78-7.